Das Beste aus dem Westen

27.10.2018 | 29:54 Min. | Verfügbar bis 27.10.2019 | WDR

Björn Freitag kocht sich von West nach Ost, von Nord nach Süd und lädt zu einem kulinarischen Kurzurlaub am Herd ein. Für diese Staffel hat er in alle vier Himmelsrichtungen geblickt und sich inspirieren lassen - von einfachen und authentischen Gerichten, denen er eine ganz persönliche Note gibt. Spitzenkoch Björn Freitag hat seine Koch-Ideen auf seinen Reisen durch Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa gesammelt und das Beste in den Kochtopf getan! Heute stehen die besten Rezepte aus dem Westen auf der Speisekarte! Björn Freitag serviert einen Elsässer Wurstsalat mit Lyoner Fleischwurst, Comtè-Bergkäse und Pommerysenf. Dann folgen „Moules-frites“ – Miesmuscheln mit knusprigen Pommes und Mayonnaise. Gefolgt von saftiger Paella mit Hühnchen. Das Dessert ist ein Zitronen-Sahne-Törtchen, eine Spezialität aus Portugal. Autor/-in: Andrea Ahmadi