Das Beste aus dem Osten

03.11.2018 | 29:36 Min. | Verfügbar bis 03.11.2019 | WDR | Von Andrea Ahmadi

Spitzenkoch Björn Freitag hat seine Koch-Ideen auf seinen Reisen durch Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa gesammelt und das Beste in den Kochtopf getan! Heute stehen die besten Rezepte aus dem Osten auf der Speisekarte! Zuerst wird Weißkraut in hauchdünnes Reispapier gerollt und in Erdnussöl geschenkt. Weiter geht's mit einem Klassiker: Borschtsch. Danach Zanderfilet mit Schmorgurken und Sauerampfer-Pesto. Und zum Schluss eine Fruchtsuppe, verfeinert mit gegrillter Birne.