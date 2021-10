CBD - ein Mittel gegen alles - ECHT?

Echt?. . 28:58 Min. . Verfügbar bis 20.10.2022. WDR.

CBD-Tropfen aus der Cannabis-Pflanze sind ein echter Hype. Werbung für CBD all überall. Man bekommt die Mittelchen in Drogeriemärkten, Bio-Supermärkten, online oder in den vielen neuen Shops, die gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen. Überall wird mit den guten Eigenschaften von CBD geworben. Ist das Mittel wirklich so hilfreich, wie versprochen? Und ist eigentlich das drin in den Ölen und anderen CBD-Produkten, was drauf steht?