Multitasking: Wie viel geht gleichzeitig?

Doku & Reportage. . 44:24 Min. . UT . Verfügbar bis 27.07.2023. WDR. Von Katrin Kramer, Marion Schmidt.

Ständig mehrere Dinge parallel zu tun – das erscheint heute völlig normal. In vielen Firmen jedenfalls wird die sogenannte "Multitasking-Fähigkeit" immer noch als wichtiges Eignungskriterium verstanden.

Wissenschaftler:innen im In- und Ausland erforschen, was der Versuch, so viel wie möglich gleichzeitig zu tun, tatsächlich mit unserem Gehirn und unserer Seele macht. In so unterschiedlichen Disziplinen wie Neuro- und Bewegungswissenschaften, Arbeitspsychologie, Betriebswirtschaft und Soziologie gehen sie dem Phänomen auf den Grund.