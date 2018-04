Wir sind 18 Millionen - Und so wohnen wir

Wohnen in NRW, das heißt vor allem: Es kann eng werden. 524 Menschen wohnen im Schnitt auf einem Quadratkilometer; mehr als in jedem anderen Bundesland, die Stadtstaaten mal ausgenommen. "Wir sind 18 Millionen – und so wohnen wir" widmet sich der Frage: Wie kommen wir aus mit unserem Platz - ohne immer mehr fürs Wohnen bezahlen zu müssen? Autor/-in: Lutz Hofmann