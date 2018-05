Geheimnis Möhnetalsperre

Der Angriff britischer Bomber kündigte sich mit einem tiefen Grollen an. Vor 75 Jahren, am 17. Mai 1943, kurz nach Mitternacht, donnerten fünf britische Bomber im Tiefflug über den Möhnesee. Bis dahin galt "die Möhne" als unangreifbar. In Folge der sogenannten „Operation Züchtigung“ verloren 1500 Menschen ihr Leben. Die Möhnetalsperre ist ein imposantes Baudenkmal, ein beliebtes Ausflugsziel und ein Naturparadies. Doch wer die elegant geschwungene, 650 Meter lange Bruchstückmauer sieht, kann kaum ahnen, welch geschichtsträchtiger Ort sie ist - die Möhnetalsperre. Autor/-in: Luzia Schmid, Rüdiger Heimlich