Der große NRW-Jahresrückblick - Das war 2017

22.12.2017 | 43:58 Min. | AD | UT | Verfügbar bis 19.01.2018 | WDR

2017 blickte Deutschland auf Nordrhein-Westfalen: Ein Kanzlerkandidat aus dem Rheinland, ein Bundespräsident aus Westfalen, und der DFB-Pokal ging ins Ruhrgebiet. Sogar die Tour de France startete in NRW. Und Arnold Schwarzenegger kam und kämpfte fürs Klima. Der große NRW-Jahresrückblick erinnert an die Momente und Menschen, die das Land 2017 geprägt haben. An spektakuläre Rettungsaktionen und Rekorde, politische Umbrüche und die großen und kleinen Gesten der Solidarität im Westen. Autor/-in: Lothar Schröder