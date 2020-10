Warnsignal oder Dauerqual - was tun bei zu viel Stress?

Doc Esser - Der Gesundheitscheck. . 44:28 Min. . Verfügbar bis 01.10.2021. WDR.

Doc Esser ist dem Stress auf der Spur: Was passiert in unserem Körper, wenn wir gestresst sind? Wann droht ein Burnout und was heißt das überhaupt? Welche Anti-Stress-Methoden helfen langfristig?