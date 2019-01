Schutz vor Erkältung: Trockene Luft meiden

Doc Esser - Der Gesundheitscheck | 23.01.2019 | 03:58 Min. | WDR

In der kalten Jahreszeit verbreiten sich Viren rasant. Das liegt aber nicht an der Kälte, sondern an trockener Heizungsluft. So schützen Sie sich vor Infektionen.