Dittsche – Kölner Lichter – Goldmünze – Weltkulturidee – Gast: Stephan Heller

Dittsche. Folge 250. . 29:10 Min. . WDR. Von Olli Dittrich.

Chefvisite! Völlig überwältigt von der Fernsehübertragung der Kölner Lichter betritt Dittsche den Imbiss. Ein großartiges Feuerwerk! Wie schön so eine Unterhaltung sein kann, meint Dittsche. Dittsche jammert, dass er leider kein Geld mehr hat und erzählt die Geschichte, dass er seinen Staubsauger gegen eine Waschmaschine getauscht hat in der er eine Goldmünze fand. Einen Krügerrand-Goldmünze, die er für 1260 € verkauft hat. Ingo bekommt leuchtende Augen und hofft darauf, dass Dittsche mit dem Geld seinen Deckel bei hm zahlen kann. Leider hat Dittsche noch eine aktuelle Rechnung mit den Karger beglichen, denen er vor kurzem Diesel in den Benzinmotor gegossen hat. Und von dem Rest hat er seinen Lieblingsstaubsauger vom Händler wieder zurückgekauft. Außerdem hat Dittsche eine Weltkulturidee: Sich selbstwürzende Schweine!