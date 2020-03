Dittsche - Corona-Virus - Klopapier für Karger - Solidarität - Geisterstimmung - Ewiger Putin - Gast: Stephan Heller (254)

Dittsche. . 44:00 Min. . Verfügbar bis 15.03.2021. WDR. Von Olli Dittrich.

Chefvisite! Dittsche betritt die Eppendorfer Grill-Station und berichtet von einer ganz komischen Stimmung, die aktuell in der Gesellschaft herrsche. Man müsse solidarisch sein, weswegen er sich sogar mit Herrn Karger versöhnt hat. Dittsche hat jetzt aus der Bild-Zeitung Klopapier mit Himbeer-Geschmack für die Nachbarn hergestellt, um Hamsterkäufern entgegenzuwirken. Abgesagte Veranstaltungen könne man laut Dittsche ja demnächst zusammenlegen und TV-Shows, wie DSDS müssten bald sogar ohne Kandidaten auskommen. Donald Trump habe sich eine Frechheit erlaubt, indem er versucht hat, einen Impfstoff exklusiv für die USA verfügbar zu machen. Corona zum Trotz versucht Wladimir Putin währenddessen, durch eine Verfassungsänderung auf ewig im Amt zu bleiben - dies sei der Beginn seines Unsterblichkeitsprogramms.

Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mit Badelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den „Eppendorfer Grill“ betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielle Aufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiert und spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere „Hobel“ gekippt. Dittsche: „Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es ist ein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auch noch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz‘ ma‘ sagn. Also geht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!“