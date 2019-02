Wenn Kinder Pornos schauen

13.02.2019 | 43:40 Min. | UT | Verfügbar bis 13.02.2020 | WDR | Von Carsten Binsack

„In der 3. Klasse hatten wir Sexualkunde und ich wurde halt tierisch neugierig. Dann bin ich da auf so eine Internetseite gegangen und hab mir einen Porno angeschaut“, sagt die heute 14-Jährige Keira. Damals war sie in der Grundschule. Bis heute sieht sie immer wieder Pornofilme im Internet an. Und das habe ihre sexuellen Vorlieben beeinflusst.

