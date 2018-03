Vertuschung und Verbrechen - Die Polizei von Las Vegas

21.03.2018 | 43:18 Min. | UT | Verfügbar bis 21.09.2018 | WDR

Als sich Stephen Paddock am 1. Oktober 2017 in seinem Hotelzimmer in Las Vegas erschießt, hat er so viele Menschen wie kein anderer Einzeltäter in der Geschichte der USA getötet: 58 Menschen starben durch seine Hand, 851 wurden durch seine Schüsse verletzt. Vielleicht wären es weniger Opfer gewesen, wäre der Tatort nicht Las Vegas – eine Stadt, deren Polizei wie kaum eine andere in den USA im Ruf steht, brutal, korrupt, pflichtvergessen und verantwortungslos zu sein. War das der Hintergrund für das späte Eintreffen am Schauplatz des Massenmordes? Autor/-in: Ramsay Denison

Download Video: Vertuschung und Verbrechen - Die Polizei von Las Vegas.