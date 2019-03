Schweig. Oder Stirb. Warum mussten zwei Journalisten sterben?

20.03.2019 | 45:01 Min. | UT | Verfügbar bis 20.03.2020 | WDR | Von Lena Kampf, Jan Schmitt, Andreas Spinrath

Vor etwas mehr als einem Jahr, im Februar 2018, werden die Leichen eines jungen Paares gefunden. Der slowakische Reporter Jan Kuciak und seine Verlobte wurden in ihrem Haus brutal hingerichtet. Nur Monate zuvor, am 16. Oktober 2017, explodiert auf Malta das Auto einer Journalistin. Die Bombe tötet Daphne Caruana Galizia am helllichten Tag. Zwei Morde an Journalisten binnen kurzer Zeit. Die Story „Schweig. Oder stirb.“ rekonstruiert die Taten, wirft ein Schlaglicht auf mögliche Motive und verfolgt die Recherchen der Journalisten weiter. Recherchen, die sie nicht mehr vollenden konnten.

