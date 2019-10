Schmutzige Reifen: Ein Milliardengeschäft

die story. . 43:28 Min. . Verfügbar bis 22.10.2020. WDR. Von Michael Höft.

Am liebsten fahren die Deutschen immer noch mit ihrem Auto in den Urlaub. Ohne gute Reifen läuft da nichts. Ein boomender Markt, ein Milliardengeschäft. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als 50 Millionen Reifen verkauft. Wo kommt deren wichtigster Bestandteil, der Gummi eigentlich her?

