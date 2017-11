Paradise Papers: Geheime Geschäfte - Die Milliarden-Deals der Rohstoffkonzerne

22.11.2017 | 45:08 Min. | UT | Verfügbar bis 22.11.2018 | WDR

Rohstoffkonzerne waren in der Vergangenheit von Nichtregierungsorganisationen immer wieder unfairer Geschäfte in Entwicklungsländern bezichtigt worden, verbunden mit dem Vorwurf, damit Fluchtursachen zu verstärken. Verträge, E-Mails und Dokumente aus dem ParadisePapern zeigen nun erstmals, wie genau westliche Unternehmen Verträge in Afrika verhandeln und dabei auch vor fragwürdigen Geschäftspartnern nicht zurückschrecken. Autor/-in: Jochen Taßler, Petra Nagel, Petra Blum, Georg Wellmann