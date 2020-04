Neuland: Wer hat die Macht im Internet?

die story. . 58:33 Min. . UT . Verfügbar bis 29.04.2021. WDR. Von Julia Friedrichs, Fabienne Hurst, Andreas Spinrath, docupy Online-Team.

Thomas Derksen war einmal Sparkassenbeamter in Köln. Mittlerweile ist er ein Internetstar in China, macht dort Werbung für Produkte deutscher Firmen, und Millionen folgen ihm online. Sein Leben in China ist anders als das in Deutschland. Bezahlen, Rente, Stromrechnung: Er braucht dort nur sein Handy, um den Alltag zu organisieren.

