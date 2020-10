Moria: Wo Europa versagt

die story. . 43:38 Min. . UT . Verfügbar bis 14.10.2021. WDR. Von Isabel Schayani, Judith Wedel, Carsten Günther.

Das Lager Moria auf Lesbos ist ein exemplarisches Beispiel für die desaströse Flüchtlingspolitik in Europa. Die Bilder vom Brand in Moria sind dramatisch.

Der Druck auf die EU-Kommission wächst. Die Probleme der Flüchtlingspolitik sind seit Jahren bekannt: Viele Asylverfahren dauern zu lange, anerkannte Flüchtlinge werden nur von einem Teil der EU-Länder aufgenommen, abgelehnte Asylbewerber können oft nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Doch wer hat eigentlich Schuld an dem Drama in Moria? Ist es die EU oder sind es einzelne Mitgliedstaaten, die jeden Kompromiss verweigern? Gibt es jetzt eine Chance auf eine Lösung in der Flüchtlingsfrage?

Download Video: Moria: Wo Europa versagt.