Laboraffe 30.003 - Müssen Tierversuche sein?

21.02.2018 | 43:49 Min. | UT | Verfügbar bis 21.02.2019 | WDR

Tierversuche - besonders mit Affen - gelten als grausam. Zwar sind die gesetzlichen Hürden für Tierversuche mit Affen in Deutschland besonders hoch. Trotzdem werden jährlich über 3.000 Affen für Versuche in Deutschland eingesetzt. Müssen die sein? Die Angst vor militanten Tierschützern ist groß in den Versuchslaboren - ein Jahr hat es gedauert, bis die Story die Dreherlaubnis bekam und einen Tierversuch mit Affen begleiten durfte. Autor/-in: Manuel Gerber

