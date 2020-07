Kritisch Reisen: Trekking am Mount Everest – Müllberge im Naturparadies

die story. . 43:56 Min. . UT . Verfügbar bis 08.07.2021. WDR. Von Lisa Seemann, Fritz Fechner.

Der höchste Berg der Welt und seine Umgebung – ein Traumziel und Sehnsuchtsort für Individualtouristen und Wanderbegeisterte – ist gleichzeitig Müllkippe.

Rund 75 offene Müllhalden zählt der Nationalpark am Mount Everest. "Pro Jahr haben wir hier rund 400 Tonnen Müll", sagt Tommy Gustafsson, Leiter eines Müllprojekts in der Region. In einem kleinen nepalesischen Dorf nahe des Mount Everest steigt zwischen Bäumen Rauch auf. Umsäumt von traumhafter Natur, schneebedeckten Gipfeln und Wasserfällen wird Müll verbrannt: Plastikflaschen zusammen mit Bierdosen, Papier und Blech. Ein geeignetes Müllmanagement gibt es noch nicht.

