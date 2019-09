Klima retten – und die Welt verändern?

die story. . 43:29 Min. . UT . Verfügbar bis 18.09.2020. WDR. Von Jörg Laaks, Mareike Wilms.

„Es ist Zeit, zu rebellieren, um die Zukunft zu retten”, sagt die Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg. Ein Satz mit politischer Sprengkraft, auch für Deutschland. Kurz vor dem weltweiten Klimastreik am 20. September beleuchtet die Story die Hintergründe der Fridays for Future-Bewegung.

