Judenhass in Europa - Antisemitismus in Europa

29.08.2018 | 43:32 Min. | WDR

Die Angst geht wieder um in Europa. Regelmäßig fürchten sich jüdische Menschen vor Angriffen auf offener Straße, ihre Kinder berichten von Mobbing in der Schule. Friedhöfe werden geschändet, bei Aufmärschen Hassparolen skandiert. Wir sind den Ursachen für diese neue Welle des Antisemitismus nachgegangen, in Deutschland sowie in den Nachbarländern Polen und Frankreich. Autor/-in: Andreas Morell, Johanna Hasse [2. Fassung: Aus redaktionellen Gründen musste die ursprüngliche Fassung ausgetauscht werden.]

