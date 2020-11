Die Bettler aus der Walachei: Bedürftige oder organisierte Bande?

die story. . 43:05 Min. . UT . Verfügbar bis 04.11.2021. WDR. Von Anna Tillack.

Sie kommen gemeinsam, jeder steuert seine Straßenecke an, legt eine Decke über die Beine und harrt aus – in der Hoffnung, dass Passanten Geld in den Pappbecher werfen. Genauso schnell wie sie gekommen sind, verschwinden sie gemeinsam wieder. Wo gehen diese Menschen hin, wer sind sie, steckt organisierte Kriminalität dahinter?

