Corona: Wie das Virus unser Land in Atem hält

die story. . 43:26 Min. . UT . Verfügbar bis 04.03.2021. WDR. Von Jessica Briegmann, Michael Heussen.

Gangelt in NRW ist derzeit der Ort mit den meisten Coronavirus-Infizierten in Deutschland. Infizierte gibt es mittlerweile auch in Großstädten wie Berlin, Essen, Bonn, Köln und Hamburg. Unsere Reporter berichten, wie sich die Städte auf die weitere Verbreitung des Virus vorbereiten, zeigen wie Apotheken und Supermärkte mit dem Ansturm der Bürger umgehen.

