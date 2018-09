10 Jahre nach der Finanzkrise: Die Party der Banker geht weiter

05.09.2018 | 43:39 Min. | UT | WDR

New York, 2018. „Es gab genug Warnhinweise, dass es zum Crash kommt. Doch die Gier war größer. Und auch jetzt lechzen die Anleger da drüben wieder nach mehr Rendite!“, erzählt Larry McDonald, ehemaliger Vize-Präsident bei der US-Bank Lehman Brothers. Er sitzt im 50. Stock eines schicken Apartmenthauses am Hudson River. Von seinem Schreibtisch kann er bis zum Financial District der Wall Street schauen. Er beobachtet heute als Autor den Markt und schreibt Investment Reports. Autor/-in: Thomas G. Becker, Michael Houben

Download Video: 10 Jahre nach der Finanzkrise: Die Party der Banker geht weiter.