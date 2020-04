Lucky Luke

Die Mockridges. Folge 7. . 27:34 Min. . UT . Verfügbar bis 28.04.2020. WDR.

Luke ist am Ende. Nina hat sich vom ihm getrennt und auch wenn sie weder die erste noch die letzte Ex-Freundin ist, so hat sie bei ihm einen wunden Punkt getroffen. Luke will nicht mehr der oberflächliche Fernseh-Clown sein, den Nina in ihm sah. Sein Leben braucht mehr Tiefgang.