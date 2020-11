Im Gespräch mit Elena Uhlig und Jürgen Milski

Die letzte Instanz – Der Meinungstalk mit Steffen Hallaschka. . 59:23 Min. . Verfügbar bis 23.11.2021. WDR.

Mit großem Herz und großer Klappe diskutieren Steffen Hallaschka und seine Gäste Micky Beisenherz, Katerina Jacob, Elena Uhlig und Jürgen Milski folgende Fragen: "Nur noch ein Spielkamerad: Können wir das unseren Kindern jetzt zumuten?", "And the winner is …: Ist es sinnvoll, Filmpreise genderneutral zu vergeben?", "Sein oder nicht sein: Sollten wir jederzeit ein Recht auf Sterbehilfe haben?", und: "High statt hacke: Muss Cannabis wie Alkohol legalisiert werden?".