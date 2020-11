Die Carolin Kebekus-Show mit Mai Thi Nguyen-Kim und Katrin Göring-Eckart

Die Carolin Kebekus Show. Teil 7 von 8. . 43:42 Min. . Verfügbar bis 21.11.2021. WDR. Von Claudius Pläging.

In dieser Ausgabe der "Carolin Kebekus-Show" gibt es ein Wiedersehen mit der Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, mit der Carolin Kebekus in einen Diskussionswettstreit tritt. Zu Gast im Studio ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Mit ihr wird die Gastgeberin das Spiel "Kanzler, Lover, Vater" spielen. Außerdem wird sich Carolin Kebekus mit "Fast Fashion" beschäftigen, also mit Mode, die immer mehr zum Wegwerfprodukt wird.