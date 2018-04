Wir kriegen's gebacken - so gut ist unser Brot im Westen!

06.04.2018 | 44:15 Min. | UT | WDR

Ob auf dem Frühstückstisch oder zum Abendessen, eine gute Brotzeit ist bei Groß und Klein beliebt. Aber welche Brot-Spezialitäten gibt es bei uns im Westen? Und was haben sie zu bieten? Spitzenkoch Björn Freitag macht sich auf die Reise und sieht sich in den Backstuben im Land um. Für welches Brot schlagen die Herzen am Niederrhein? Und welche Spezialität lieben die Westfalen?