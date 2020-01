Volle Rolle – wer macht die beste Roulade im Westen?

Der Vorkoster. . 44:15 Min. . Verfügbar bis 27.01.2021. WDR.

„Am liebsten Rouladen.“ Ganze 62 Prozent aller Befragten gaben in einer Umfrage den deftigen Kochklassiker als ihr deutsches Lieblingsgericht an. Und angeblich hat jeder das beste Familienrezept von allen – auch bei uns in NRW. Aber wer überzeugt unseren Spitzenkoch Björn Freitag mit seiner Kreation?