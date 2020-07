Streetfood: Essen auf die Hand – viel mehr als Burger, Currywurst und Co.

Der Vorkoster. . 29:13 Min. . Verfügbar bis 15.07.2021. WDR.

Kaum eine Region im Land, in der noch kein Streetfoodmarkt stattfindet oder Foodtrucks die Runde machen. Burger, Burrito, Falafel, Curry, Crêpes - die kleinen Snacks auf der Straße lassen den Besucher abtauchen in die vielseitigen Genüsse der internationalen Küche. Doch was verbirgt sich hinter Streetfood?