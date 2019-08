So schmecken die 90er! Alles neu, alles anders

Der Vorkoster. . 43:36 Min. . Verfügbar bis 09.08.2020. WDR.

Mauerfall und Wiedervereinigung, BSE, Gentechnik und Molekularküche. Die 90er Jahre waren ein Jahrzehnt voller Veränderungen, auch für Björn Freitag: Denn in diesem Jahrzehnt begann seine Karriere als Koch. Der Vorkoster blickt zurück und begibt sich auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Was ist uns bis heute von den facettenreichen Jahren geblieben?