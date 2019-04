Ran an die Buletten! Wie gut sind unsere Frikadellen?

Der Vorkoster. . 44:15 Min. . WDR.

Herzhaft, klassisch, lecker: Gebratene Fleischklopse sind in ganz Europa so beliebt wie kein anderes Fleischgericht. Bei uns werden sie je nach Region Frikadellen, Buletten, Fleischklopse, Fleischpflanzerl oder -küchle genannt. Fakt ist, Frikadellen – wie man sie hier im Westen nennt – sind so vielfältig wie beliebt.