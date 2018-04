In die Pfanne - fertig, los! Schnelle Kost, aber gut und lecker?

20.04.2018 | 43:42 Min. | UT | Verfügbar bis 19.04.2019 | WDR

Was haben Spiegelei, Steak oder Bratkartoffeln gemeinsam? Die Zubereitung in einer Pfanne! Doch die Küchenklassiker sind nur der Anfang, denn Björn Freitag zeigt, wie vielfältig Pfannengerichte heute sind und wie Sie ganze Mahlzeiten in nur einer Pfanne zubereiten können. Denn so genannte One-Pan-Gerichte sind klar im Trend und nicht nur praktisch, sondern schmecken meist gut. Auch Spitzenkoch Björn Freitag kocht gerne schnelle, aber raffinierte Pfannengerichte.