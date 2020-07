Heiß auf Eis – Was ist das beste Eis für diesen Sommer?

Der Vorkoster. . 44:18 Min. . UT . Verfügbar bis 27.07.2021. WDR.

Wir hören Bum Bum, Capri, Cornetto oder Nogger - und sofort sind sie da. Erinnerungen an Kindheit, Freibad und an Sommerferien. Vielleicht ist es deshalb so schwer, einem Eis am Stiel zu widerstehen.