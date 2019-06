Bratwurst: Saftig, knusprig, fettig – wie gut ist der Grillklassiker wirklich?

Der Vorkoster. . 43:35 Min. . WDR.

Sommerzeit ist Grillzeit. Bei über 85 Prozent der Deutschen landet am häufigsten die geliebte Bratwurst auf dem Grill. Aber auch als Currywurst in der Bude oder im Fußballstadion mit Senf und Brötchen ist sie ein echter Klassiker. Wie wird sie hergestellt und was steckt drin?