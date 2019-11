Vom Tellerwäscher zum Kassenschlager – wie gut sind Spülmaschinen heute?

Der Haushaltscheck. . 43:51 Min. . Verfügbar bis 13.11.2019. WDR.

Seit über 90 Jahren nimmt uns ein ganz bestimmter Alltagshelfer jede Menge Arbeit ab: "Happy Birthday", liebe Geschirrspülmaschine. Seinen wahren Siegeszug hat der Geschirrspüler aber erst in den 1980er Jahren angetreten. Mittlerweile besitzen über 70 % der deutschen Haushalte einen. Pionier in Europa war Miele. Grund genug für Yvonne Willicks, das Werk in Bielefeld und den 20-millionsten Geschirrspüler zu besuchen.