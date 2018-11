Unnötig und schädlich: Was tun gegen Plastikmüll?

21.11.2018 | 43:52 Min. | WDR

Deutschland ist Europameister! Und das nicht im Fußball, sondern im Produzieren von Plastikmüll! Kein anderes Land auf unserem Kontinent „vermüllt“ mit so vielen Verpackungen wie wir. Und das ist nicht nur aus Umweltgründen ein Problem – sondern auch gesundheitsgefährdend. Mikroplastik findet sich in den Meeren, aber auch auf unseren Äckern und landet somit in der Nahrungskette – mit bisher unerforschten Folgen für unser aller Gesundheit.