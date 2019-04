Trend grüne Freiluftoase – was beim richtigen Gärtnern hilft

Der Haushaltscheck. . 43:42 Min. . UT . WDR.

Gärtnern ist wieder in Mode. Jeder dritte Bundesbürger gärtnert regelmäßig. Da wird gesät, gemäht und gebuddelt. Yvonne Willicks ist zu Besuch bei Gärtnern in der Stadt, die das sog. "Urban Gardening" in Hochbeeten betreiben, sie besucht eine Hobbygärtnerin, die in ihrem insekten- und bienenfreundlichen Garten auch Gemüse anbaut, und sie ist bei Kleingärtnern, die Wert auf einen gepflegten Rasen legen.