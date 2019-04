Staubsauger - beutellos, kabellos und leistungsstark. Welcher ist der beste?

Der Haushaltscheck. . 44:02 Min. . WDR.

In Deutschland werden jährlich rund sechs Millionen Staubsauger verkauft. Immer mehr Haushalte entscheiden sich dabei für Akkusauger. Der prominenteste Sauger mit Batterie kommt aus England. Benannt nach seinem Erfinder James Dyson ist er dortiger Marktführer. Grund genug für Yvonne Willicks vor Ort im Vereinigten Königreich zu recherchieren - in der geheimen Halle der Staubsaugerentwicklung. Was ist dran am Hype um die Sauger aus Großbritannien? Wie alltagstauglich sind andere kabellose Wettbewerber? Sind sie ein Statussymbol oder bekommen batteriebetriebene den Dreck tatsächlich besser weg? Der Haushalts-Check macht den ultimativen Härtetest: in der "haarigsten" Männer-WG im Westen.