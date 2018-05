Haushaltscheck mit Yvonne Willicks: Messer, Löffel, Gabeln – Essbesteck im Härtetest!

09.05.2018 | 44:33 Min. | Verfügbar bis 08.05.2019 | WDR

Jeder von uns hat es mehrfach am Tag in der Hand: Essbesteck. Im Kaufhaus, in Fachgeschäften oder im Internet gibt es die Auswahl von ganz günstig bis ganz teuer. Aber welche konkreten Unterschiede finden sich in puncto Materialbeständigkeit und Handling? Auf was sollte man beim Kauf achten, damit man länger etwas von seinem Essbesteck hat? Verbraucherexpertin Yvonne Willicks macht den Härtetest und schaut, wo die Unterschiede zwischen günstigem und teurem Besteck liegen und lässt verschiedene Bestecke im Labor auf ihre Haltbarkeit testen.