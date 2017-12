Der große Weihnachtsbaum-Test: Darauf müssen Sie in diesem Jahr achten!

13.12.2017 | 43:57 Min. | WDR

Mitte Dezember ist es so weit: Die Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum steht an: Eine gerade Spitze, saftige Nadelfarbe und gleichmäßigen Astabstand soll er bieten. Doch welcher Christbaum ist der beste? Und wie habe ich am längsten etwas vom Grün im Wohnzimmer und schone dabei auch noch die Umwelt? Yvonne Willicks klärt auf über das Geschäft mit den Weihnachtsbäumen.