Yvonne Willicks - Meine besten Haushaltstipps

Der Haushaltscheck. . 44:01 Min. . UT . WDR.

Sie haben ein Problem im Haushalt? Wir haben Yvonne Willicks. Heute wagt sie sich - passend auch zum alljährlichen Frühjahrsputz - an besonders schmutzige Themen: von überfüllten Staubsaugerbeuteln bis zur verstopften Toilette. Für alles gibt es eine saubere Lösung. Verbraucherexpertin Yvonne Willicks verrät Ihnen, wie Sie Ihre kleinen und großen Haushaltsbaustellen schnell, kostengünstig und erfolgreich beseitigen. Was verspricht die Werbung in Sachen Sauberkeit?