Schlangen im Büro

Das Institut - Oase des Scheiterns. Staffel 2, Folge 6. . 27:53 Min. . Verfügbar bis 19.06.2020. WDR.

Im fiktiven Land Kisbekistan versucht ein deutsches Sprach- und Kulturinstitut, das islamische Volk für Deutschland und seine Werte zu begeistern.

Nach einer abendlichen Lesung verbleibt die Belegschaft im Institut, um in Jördis' 30. Geburtstag hineinzufeiern. Haschim und Margarete nutzen die Zeit bis Mitternacht, um an einer Konfettibombe zu basteln. Titus will Dr. Eckart indes die Pläne für seine ambitionierte Bauhaus-Ausstellung präsentieren. Doch Dr. Eckart sagt nicht nur diese Schau ab, sondern auch alle weiteren Projekte ihres Programmleiters. Und dann tauchen plötzlich auch noch einige hochgiftige Schlangen auf.