Deutsche Neue Welle

Das Institut - Oase des Scheiterns. Staffel 2, Folge 1. . 27:56 Min. . Verfügbar bis 12.06.2020. WDR.

Bitterböse und komisch: Ein deutsches Sprach- und Kulturinstitut versucht, das islamische Volk von Kisbekistan für Deutschland und seine Werte zu begeistern.

Nach dem Genuss von schwarzgebranntem Alkohol ist Dr. Eckart erblindet. Haschim fürchtet gar um ihr Leben, kann sie aber trotzdem nicht überzeugen, in die Klinik zu gehen. Zu allem Überfluss steht auch noch der Besuch der Deutschen Welle an. Den will die Leiterin nutzen, sich ins rechte Licht zu rücken – und wenn sie das Kamerateam blind herumführen muss. Derweil kämpfen drei der Sprachschüler um den Vorentscheid zur Internationalen Deutscholympiade, die in Deutschland stattfinden wird.