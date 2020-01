Das Beste im Westen – Lama-Wanderung und mehr

Reporter Daniel Aßmann sucht in ganz Nordrhein-Westfalen nach rekordverdächtigen Highlights - und wird zum Beispiel in der Nordeifel fündig. Hier kann man mit Lamas wandern und dabei wunderbar entspannen. Außerdem ist Daniel mit zwei wahren Garten-Gurus verabredet und besucht in Gescher die letzte aktive Glockengießerei Nordrhein-Westfalens.