Das Beste im Westen – Greifvögel, künstliche Sonne und mehr

Das Beste im Westen . . 29:28 Min. . Verfügbar bis 02.01.2021. WDR.

Reporter Daniel Aßmann sucht in ganz Nordrhein-Westfalen nach rekordverdächtigen Highlights. In der atemberaubenden Kulisse des Teutoburger Walds kommt er Adlern, Geiern und Bussarden ganz nah. In Jülich entdeckt er die größte künstliche Sonne der Welt, und in Hattingen taucht er in die faszinierende Welt der Pop-up-Bücher.