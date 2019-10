Das Beste im Westen – Alte Mühle

Das Beste im Westen . . 43:32 Min. . Verfügbar bis 11.10.2020. WDR.

Was gibt es Spektakuläres und Rekordverdächtiges in Nordrhein-Westfalen? Reporter Daniel Aßmann hat einiges entdeckt, u.a. die Kriemhild Mühle in Xanten, Greifvögel in Detmold, Riesenschuhe in Vreden und die älteste Zahnradbahn Deutschlands.