Wilfried Schmickler "Kein Zurück"

Comedy . Teil 2 von 2. . 44:15 Min. . WDR. Von Wilfried Schmickler.

Das WDR Fernsehen hat bereits zum fünften Mal das Solo von Wilfried Schmickler in der Comedia in Köln aufgezeichnet. In seinem neusten Programm „Kein Zurück“ blickt der Kabarettist in die Zukunft: Zwischen Durchhalteparolen und Beruhigungsmitteln versucht man dran zu bleiben am Zahn der Zeit, doch das ist gar nicht so leicht.