WDR-Kabarettfest aus Paderborn

"Paderborn macht Ernst mit lustig" ist der programmatische Titel des großen Kabarettfestivals in Paderborn, das im Mai rund drei Wochen lang die Stadt in Ostwestfalen-Lippe in Atem hält. Der WDR Hörfunk und das WDR Fernsehen begleiten das Festival und präsentieren zahlreiche Highlights, zum Auftakt das WDR Kabarettfest. Beim WDR Kabarettfest begrüßt Moderator Matthias Brodowy in der PaderHalle die Gäste Christian Ehring, Hazel Brugger, Sebastian Krämer und Ingo Börchers. Das WDR Kabarettfest ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Programm der Hörfunkwelle WDR 5, nun zeigt erstmals auch das WDR Fernsehen den beliebten Satire-Klassiker.